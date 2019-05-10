На Селигере в Тверской области перевернулась лодка с 6 пассажирами

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-10T17:12:26+03:00

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ЧП произошло после полудня 10 мая. Информация о том, что на озере Селигер перевернулось гребное (безмоторное) судно, в котором находилось 6 человек, поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.

Немедленно к месту вызова отправились сотрудники инспекторского отделения ГИМС Осташковского ГО МЧС России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в считанные секунды сотрудники ГИМС МЧС России подплыли к месту происшествия и увидели, что в 50 метрах от берега о. Хачин перевернулась гребная лодка, в воде находиться 6 человек.

Спасатели извлекли людей из воды и доставили на берег. Состояние всех шестерых удовлетворительное, от госпитализации пострадавшие отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU