На Селигере в Тверской области перевернулась лодка с 6 пассажирами
ЧП произошло после полудня 10 мая. Информация о том, что на озере Селигер перевернулось гребное (безмоторное) судно, в котором находилось 6 человек, поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.
Немедленно к месту вызова отправились сотрудники инспекторского отделения ГИМС Осташковского ГО МЧС России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в считанные секунды сотрудники ГИМС МЧС России подплыли к месту происшествия и увидели, что в 50 метрах от берега о. Хачин перевернулась гребная лодка, в воде находиться 6 человек.
Спасатели извлекли людей из воды и доставили на берег. Состояние всех шестерых удовлетворительное, от госпитализации пострадавшие отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU