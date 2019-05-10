2019-05-10T15:44:21+03:00
Спорт

На регату "Памяти Афанасия Никитина" в Твери съехались спортсмены со всей страны

Соревнования проходят с 10 по 12 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери стартовала гребная регата Фото: комитет по физической культуре и спорту Тверской областиВ Твери стартовала гребная регата Фото: комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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Всероссийские соревнования по гребному спорту "Памяти тверского купца Афанасия Никитина" проходят в акватории Волги. С 10 по 12 мая более 250 сильнейших спортсменов со всей страны будут бороться за медали.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1997-2000 и 2001-2004 годов рождения.

В программе состязаний заезды на 2000 метров в 23 классах судов (одиночки, двойки, четверки, восьмерки). Также в соревновательную часть включены заезды гребцов-легковесов – это спортсмены, вес которых не превышает 70 кг у юниоров и 59 кг у юниорок.

Отметим, что для гребцов спортивной сборной команды Тверской области эти соревнования являются отборочными на новый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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