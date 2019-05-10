Из-за провала асфальта на Волоколамском проспекте в Твери изменились маршруты троллейбусов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-10T13:24:32+03:00

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Провал дорожного полотна на Волоколамском проспекте образовался утром в пятницу, 10 мая. Яма появилась недалеко от пересечения с улицей Склизкова.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады, участок дороги огорожен, движение транспорта в сторону Смоленского переулка открыто по одной полосе.

В связи с проведением работ по ликвидации повреждения временно изменилась схема движения троллейбусов.

Троллейбус №2 в ближайшие дни будет ездить по маршруту «Чайка» - «Россия», №3 – Центросвар - Парк, №7 – от к/т «Россия» в парк.

Добраться до микрорайона "Южный", ж/д и автовокзала можно будет только на автобусе или маршрутке.

Сколько времени потребуется дорожникам на восстановление асфальта, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU