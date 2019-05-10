В Тверской области продавали молоко с нарушениями регламента Таможенного союза

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-10T10:10:27+03:00

Нарушения обнаружили в одном из ржевских магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ходе проверки специалисты Россельхознадзора по Тверской области установили, что во Ржеве, в магазине №3, принадлежащем ООО «Мясные продукты», продавалась молочная продукция ненадлежащего качества.

Отбор проб проводился в рамках пищевого мониторинга. Лабораторные исследования выявили в молоке под торговой маркой «Первым делом» (ООО «Останкинский молочный комбинат») растительные масла и жиры на растительной основе - бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин. А это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU