В Тверской области пешеход полз по дороге и оказался под колесами легковушки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-10T09:42:09+03:00

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Авария произошла утром, 10 мая, на 35 км автодороги Сонково - Лаврово - Красный Холм.

Водитель автомобиля ВАЗ 2112 наехал на пешехода, который, по словам автомобилиста, был пьян и полз через дорогу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Тверской области, у водителя ВАЗа установлены признаки алкогольного опьянения и отсутствует водительское удостоверение.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU