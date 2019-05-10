В Тверской области пешеход полз по дороге и оказался под колесами легковушки
Мужчина погиб на месте ДТП
В Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 10 мая, на 35 км автодороги Сонково - Лаврово - Красный Холм.
Водитель автомобиля ВАЗ 2112 наехал на пешехода, который, по словам автомобилиста, был пьян и полз через дорогу.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Тверской области, у водителя ВАЗа установлены признаки алкогольного опьянения и отсутствует водительское удостоверение.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU