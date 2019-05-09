Три человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-09T19:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 мая, на 306 км трассы М-10 «Россия», проходящей через Тверскую область, произошло ДТП в котором пострадали три человека. Установлено, что водитель иномарки 1949 года рождения поворачивая налево, не стал уступать дорогу обладателю ВАЗа 1990 года рождения. В результате автомобили столкнулись.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадали оба водителя, а также пассажирка отечественной легковушки. В момент дорожно-транспортного происшествия женщина была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU