2019-05-09T19:00:19+03:00
Происшествия

Три человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Авария произошла из-за неуступчивости одного из водителей
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадали три человекаВ ДТП пострадали три человекаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В четверг, 9 мая, на 306 км трассы М-10 «Россия», проходящей через Тверскую область, произошло ДТП в котором пострадали три человека. Установлено, что водитель иномарки 1949 года рождения поворачивая налево, не стал уступать дорогу обладателю ВАЗа 1990 года рождения. В результате автомобили столкнулись.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадали оба водителя, а также пассажирка отечественной легковушки. В момент дорожно-транспортного происшествия женщина была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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