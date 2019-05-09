2019-05-09T17:41:33+03:00
Общество

В Парке Победы Твери проходят праздничные гуляния

Весело и детям, и взрослым
Поделиться:
В турнире принимали участие и девушкиВ турнире принимали участие и девушкиФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

По всей Твери продолжаются праздничные гуляния посвященные Дню Победу. Так, часть Паркам Победы дана на откуп любителям Средневековья. На одной из смонтированных площадок поклонники латов и мечей соревнуются в мастерстве владения «боевым оружием». У публики эти состязания вызывают искренний интерес . Собравшиеся обступили площадку, часть из которых снимает происходящее на телефоны.

Не остались без развлечений и дети. Подрастающее поколение с удовольствием развлекается на незатейливых аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Твери»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Похитителя металлолома поймали в Тверской области
По Твери в пятый раз прошел «Бессмертный полк»
Ветераны ВОВ будут следить за ходом строительства мемориала Советскому солдату в Тверской области
В Тверской области автомобилист вылетел в кювет пытаясь объехать лося
В Твери завершился Парад Победы
Президент России и губернатор поздравили жителей Тверской области с Днем Победы
«Бессмертный полк» в пятый раз пройдет по улицам Твери
На ремонт и реставрацию памятников из бюджета Тверской области выделят 9,3 млн. рублей
Мотоциклист из Тверской области оказался в больнице из-за собственной неосторожности
В Твери наградили победителей фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны»
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Для отдыха в выходные и праздники туристы выбирают Тверь
9 мая в Городском саду Твери будут танцевать танго
Житель Твери заплатит штраф за избиение жены
Бешеная лиса пришла во двор частного дома в Кашинском районе Тверской области
Редакция тверской "Комсомолки" в пятый раз вывесила знамя Победы
Юбилейный вечер дирижера Александра Шалыгина пройдет в Твери
На шествии Бессмертного полка 9 мая тверские школьники пронесут Полотно Памяти
Дачу петербурженки ограбили в Тверской области
В Твери из большегруза украли инструменты и запчасти
Качели на бульваре Радищева в Твери не выдержали нагрузки