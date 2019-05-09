В Парке Победы Твери проходят праздничные гуляния

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-09T17:41:33+03:00

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По всей Твери продолжаются праздничные гуляния посвященные Дню Победу. Так, часть Паркам Победы дана на откуп любителям Средневековья. На одной из смонтированных площадок поклонники латов и мечей соревнуются в мастерстве владения «боевым оружием». У публики эти состязания вызывают искренний интерес . Собравшиеся обступили площадку, часть из которых снимает происходящее на телефоны.

Не остались без развлечений и дети. Подрастающее поколение с удовольствием развлекается на незатейливых аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU