Похитителя металлолома поймали в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-09T17:24:38+03:00

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К полицейским Нелидовского района Тверской области с заявлением краже житель деревни Пловцово. Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что злоумышленник похитил с фермы лом на общую сумму в 110 тысяч рублей. Во время опроса свидетелей был установлен подозреваемый, который спустя время был задержан. Оказалось, что металл похитил ранее судимый 31-летний житель Нелидово. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он металл сдал, а деньги потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина находится под подпиской и невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU