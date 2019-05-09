По Твери в пятый раз прошел «Бессмертный полк»
В Твери продолжаются мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожане уже возложили цветы к стеле «Город воинской славы», а также стали свидетелями парада войск Тверского гарнизона.
Но, наверное, самым запоминающимся событием стало прохождение колонны «Бессмертного полка».
35000 человек под громогласное «ура» и звон церковных колоколов пронесли в руках портреты своих предков, многие их которых погибли на полях сражений.
Горожан даже не испугала холодная погода с дождём.
Памятные мероприятия завершатся салютом, который прогремит в 22:00.
Бессмертный полк в Твери. Фото: ПТО
Бессмертный полк в Твери. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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