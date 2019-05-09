Ветераны ВОВ будут следить за ходом строительства мемориала Советскому солдату в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-09T13:31:01+03:00

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Ветераны ВОВ примут участие в контроле хода строительства мемориала Советскому солдату в Ржеве Тверской области. Это решение было принято на встрече главы области с защитниками Отечества в городе воинской славы.

Напомним, что мемориал увековечит память 65 тысяч воинов, которые пали защищая Ржев в годы Великой Отечественной войны.

В настоящее время на площадке заливается бетон под монолитные конструкции кургана и устанавливаются сваи. На прилегающей к комплексу территории высаживают деревья, а также подготавливают площади для создания дорожной инфраструктуры комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU