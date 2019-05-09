В Тверской области автомобилист вылетел в кювет пытаясь объехать лося
Два человека получили травмы
Пострадавшие получили легкие травмыФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 8 мая, в Осташковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, виной которому стал лось. Неприятный инцидент случился на 95 км трассы Осташков – Торжок.
По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, водитель «Нивы» вылетел в кювет пытаясь уйти от столкновения с лосем, который неожиданно появился на проезжей части. Дорожные полицейские сообщают о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили легкие травмы. Жизням потерпевших ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU