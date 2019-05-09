В Твери завершился Парад Победы
В Твери на площади у Обелиска Победы завершился парадный проход войск Тверского гарнизона. Свидетелем шествия стали сотни человек, которых не остановила ненастная погода.
Присутствовали на мероприятии и ветераны войны ВОВ. Несмотря на преклонный возраст защитники Отечества нашли в себе силы посетить мероприятие. Некоторые из них гимн России и вовсе слушали стоя, отставив в стороны свои палочки. После завершения Парада, цепь людей потянулась к вечному огню, чтобы возложить цветы к Обелиску Победы.
Войска Тверского гарнизона вновь маршировали рядом с Обелиском ПобедыФото: Альберт БОЙКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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