2019-05-09T12:33:10+03:00
Общество

В Твери завершился Парад Победы

В областной столицы вспоминают защитников Отечества
Альберт БОЙКОВ
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На Параде были ветераныНа Параде были ветераныФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери на площади у Обелиска Победы завершился парадный проход войск Тверского гарнизона. Свидетелем шествия стали сотни человек, которых не остановила ненастная погода.

Присутствовали на мероприятии и ветераны войны ВОВ. Несмотря на преклонный возраст защитники Отечества нашли в себе силы посетить мероприятие. Некоторые из них гимн России и вовсе слушали стоя, отставив в стороны свои палочки. После завершения Парада, цепь людей потянулась к вечному огню, чтобы возложить цветы к Обелиску Победы.

Войска Тверского гарнизона вновь маршировали рядом с Обелиском Победы Фото: Альберт БОЙКОВ

Войска Тверского гарнизона вновь маршировали рядом с Обелиском ПобедыФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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