2019-05-09T09:22:51+03:00
Общество

Президент России и губернатор поздравили жителей Тверской области с Днем Победы

Вся страна вспоминает защитников Отечества
Альберт БОЙКОВ
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Войска Тверского гарнизона вновь пройдут парадным строемВойска Тверского гарнизона вновь пройдут парадным строемФото: Василий ХОДАРЕВ
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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Искренне гордиться тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам ветеранами, — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравил с праздником проживающих в Верхневолжье и губернатор Игорь Руденя.

- Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся вкладом тверской земли в Великую Победу. На территории Верхневолжья шли сражения, от которых зависела судьба города Москвы и исход Сталинградской битвы. К юбилею Великой Победы под городом воинской славы Ржевом будет создан величественный мемориальный комплекс, посвящённый подвигу Советского солдата. Память об этом подвиге живёт в сердце каждого из нас, - сказал глава региона.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает о том, что в День Победы в Твери пройдет множество памятных мероприятий, которые начнутся с возложения к стеле «Город воинской славы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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