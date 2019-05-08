2019-05-08T22:40:40+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в пятый раз пройдет по улицам Твери

В прошлом году в акции приняли участие более 33 тысяч человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Присоединиться к шествию может любой желающийПрисоединиться к шествию может любой желающийФото: Ирина ТАРАСОВА
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В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, Тверская область традиционно присоединится к федеральной акции «Бессмертный полк».

В столице Верхневолжья шествие пройдет уже в пятый раз. В прошлом году в акции приняли участие более 33 тысяч человек, в том числе и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона нёс портрет своего деда, Михаила Михайловича Рудени.

В 15.00 колонна двинется от стелы «Город воинской славы» и дойдет до Обелиска Победы. Пронести по центру города портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны могут все желающие. Шествия «Бессмертного полка» будут организованы и в других муниципалитетах Верхневолжья. А делегация из 200 ржевитян представит Тверскую область на «Бессмертном полку» в Москве.

Те, кто не сможет присоединиться к «Бессмертному полку», имеют возможность посмотреть прямую трансляцию по телевизору. Онлайн включения пройдут по местным каналам, а также на сайте правительства региона и страницах правительства Тверской области в социальных сетях.

Напомним, что «Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. В настоящее время движение по сохранению памяти о поколении героев Великой Отечественной войны проходит ежегодно и объединяет десятки регионов и стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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