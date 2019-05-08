В Твери наградили победителей фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-08T16:56:01+03:00

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В среду, 8 мая, в Тверском областном Доме народного творчества прошла торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

- Чем больше времени отделяет нас от огненных сороковых годов прошлого века, тем больше мы понимаем необходимость сохранения памяти о величайшей победе в истории нашей страны, - поприветствовал собравшихся губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На фестивале было представлено более 20 ярких, интересных, трогательных работ, которые запечатлели историю тверского края, семей, людей, чьи судьбы были опалены войной.

Лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» стала картина «Память сердца» производства видеостудии «Орион» школы №10 города Бологое. В номинации «Лучший игровой фильм» победила работа «Письмо с фронта» образцовой детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка. Фильму этой же студии «Первый снег» присуждён приз зрительских симпатий.

За лучшую операторскую работу наградили фильм «Маленькая тайна пионерского лагеря» видеостудии «Кино-Отрок» Медновской санаторной школы-интерната (Калининский район).

За лучший сценарий приз вручили фильму «Мой герой Григорий Ворожейкин» телестудии «Импульс» школы №3 Нелидово.

Лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал фильм «Сосед» видеостудии Тверского суворовского военного училища.

ИСТОЧНИК KP.RU