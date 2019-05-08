2019-05-08T20:46:15+03:00
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На ремонт и реставрацию памятников из бюджета Тверской области выделят 9,3 млн. рублей

Этот вопрос обсудили в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе продолжают восстановление памятников архитектурыВ регионе продолжают восстановление памятников архитектурыФото: Валерий РОМАНОВ
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Более 9 млн. рублей из регионального бюджета распределят между несколькими объектами.

Так, 2,5 млн рублей будет направлено на обустройство пристенного дренажа Алексеевской церкви Клобукова монастыря в Кашине. Еще 1,9 млн рублей потратят на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию флигеля из комплекса Аваевской больницы.

Почти 5 млн. рублей пойдет на создание проекта восстановления колокольни Васильевской церкви в Торжке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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