На ремонт и реставрацию памятников из бюджета Тверской области выделят 9,3 млн. рублей
Этот вопрос обсудили в правительстве региона
В регионе продолжают восстановление памятников архитектурыФото: Валерий РОМАНОВ
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Более 9 млн. рублей из регионального бюджета распределят между несколькими объектами.
Так, 2,5 млн рублей будет направлено на обустройство пристенного дренажа Алексеевской церкви Клобукова монастыря в Кашине. Еще 1,9 млн рублей потратят на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию флигеля из комплекса Аваевской больницы.
Почти 5 млн. рублей пойдет на создание проекта восстановления колокольни Васильевской церкви в Торжке.
ИСТОЧНИК KP.RU