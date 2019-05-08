9 мая в Городском саду Твери будут танцевать танго
9 мая в Городском саду Твери пройдет тематический танцевальный праздник.
- Для вас прозвучат танго и вальсы военных лет, аргентинское танго 30-40-х годов, - рассказывает организатор вечера Dj Елена Павлишина. - Предлагаем вам соблюсти в одежде ретро дресс-код и создать атмосферу танцплощадки тех лет.
Главными зрителями и, возможно, участниками вечера станут ветераны и дети войны, для которых этот праздник станет возможностью вернуться в свою юность. Жителей Твери приглашают присоединиться вместе с профессиональными танцорами к данному социальному проекту.
- Это будет наше поздравление с Днём Победы! - добавляет Елена.
Горсад, площадка перед сценой
С 18:30 до 20:30.
ИСТОЧНИК KP.RU