9 мая в Городском саду Твери будут танцевать танго

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-08T15:34:10+03:00

На площадке планируют создать атмосферу танцплощадки тех лет. Фото: соцсети

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9 мая в Городском саду Твери пройдет тематический танцевальный праздник.

- Для вас прозвучат танго и вальсы военных лет, аргентинское танго 30-40-х годов, - рассказывает организатор вечера Dj Елена Павлишина. - Предлагаем вам соблюсти в одежде ретро дресс-код и создать атмосферу танцплощадки тех лет.

Главными зрителями и, возможно, участниками вечера станут ветераны и дети войны, для которых этот праздник станет возможностью вернуться в свою юность. Жителей Твери приглашают присоединиться вместе с профессиональными танцорами к данному социальному проекту.

- Это будет наше поздравление с Днём Победы! - добавляет Елена.

Горсад, площадка перед сценой

С 18:30 до 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU