2019-05-08T14:54:33+03:00
Общество

Бешеная лиса пришла во двор частного дома в Кашинском районе Тверской области

Это одиннадцатый зарегистрированный в регионе в этом году случай бешенства
Виктория ТУШКОВА
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Симпатичные лисы, увы, очень часто являются переносчиками бешенстваСимпатичные лисы, увы, очень часто являются переносчиками бешенстваФото: Олег ЗОЛОТО
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Вирус смертельной болезни был выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории у лисы, патологический материал от которой поступил из Кашинского района. Лисицу убили, когда она зашла во двор дома жительницы деревни Малечкино.

Напомним, бешенство смертельно опасно для всех теплокровных, включая человека. Вирус человеку может передаться через слюну больного животного, причём не обязательно с укусом. Для этого достаточно, чтобы заражённая слюна попала на небольшую царапину или даже слизистую, например, в рот. Поведение заражённых бешенством животных меняется. Дикие животные — лисы, енотовидные собаки — могут без боязни выходить к людям. Контактировать с дикими животными крайне опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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