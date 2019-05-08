Бешеная лиса пришла во двор частного дома в Кашинском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-08T14:54:33+03:00

Это одиннадцатый зарегистрированный в регионе в этом году случай бешенства

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Вирус смертельной болезни был выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории у лисы, патологический материал от которой поступил из Кашинского района. Лисицу убили, когда она зашла во двор дома жительницы деревни Малечкино.

Напомним, бешенство смертельно опасно для всех теплокровных, включая человека. Вирус человеку может передаться через слюну больного животного, причём не обязательно с укусом. Для этого достаточно, чтобы заражённая слюна попала на небольшую царапину или даже слизистую, например, в рот. Поведение заражённых бешенством животных меняется. Дикие животные — лисы, енотовидные собаки — могут без боязни выходить к людям. Контактировать с дикими животными крайне опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU