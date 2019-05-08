Редакция тверской "Комсомолки" в пятый раз вывесила знамя Победы
Стяг будет снят после завершения праздничных выходных
Знамя будет развеваться четыре дняФото: Альберт БОЙКОВ
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Копия знамени Победы вновь развивается над тверской редакцией «Комсомольской правды».
В 2015 год стяг сотрудникам редакции вручил глава Твери Александр Корзин, как первопроходцам вручения ветеранам Твери главного символа Победы. На протяжении всей Великой Отечественной войны корреспонденты "Комсомолки" освещали происходившие события, и вместе с солдатами, офицерами, и гражданским населением гибли под вражеским огнем. Знамя будет находиться на крыше редакции до окончания празднования 74-летия Великой Победы.
Вид с улицыФото: Альберт БОЙКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU