Мотоциклист из Тверской области оказался в больнице из-за собственной неосторожности
Мужчина ехал без шлема и без документов
Мотоцикл опрокинулся на проезжей частиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло 7 мая, в 15.20 на 2 км автодороги д. Язвиха - д. Осташково Лихославльского района Тверской области.
34-летний водитель мотоцикла «Иж Планета 5» управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.
На прямом участке дороги, в светлое время суток, без мотошлема, допустил занос мотоцикла и опрокинул его на проезжую часть.
Мотоцикл оказался без документов и полиса ОСАГО. Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU