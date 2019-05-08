Мотоциклист из Тверской области оказался в больнице из-за собственной неосторожности

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-08T17:34:53+03:00

Мужчина ехал без шлема и без документов

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ДТП произошло 7 мая, в 15.20 на 2 км автодороги д. Язвиха - д. Осташково Лихославльского района Тверской области.

34-летний водитель мотоцикла «Иж Планета 5» управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

На прямом участке дороги, в светлое время суток, без мотошлема, допустил занос мотоцикла и опрокинул его на проезжую часть.

Мотоцикл оказался без документов и полиса ОСАГО. Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU