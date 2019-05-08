2019-05-08T14:37:52+03:00
Звезды

Юбилейный вечер дирижера Александра Шалыгина пройдет в Твери

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Концерт пройдет в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского. Фото: соцсетиКонцерт пройдет в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского. Фото: соцсети
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14 мая в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского пройдет Юбилейный вечер дирижера, художественного руководителя духового оркестра Александра Шалыгина.

В программе принимают участие:

- Духовой оркестр Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, дирижеры А.Б. Шалыгин, Заслуженный артист России В.М.Ваш.

- Артист оркестра Московского академического музыкального театра им. К.С Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Андрей Ершов.

- Тверской брасс-бенд, руководитль А. Лошаков.

- Ансамбль образцового детского коллектива, духового оркестра "Золотой саксофон" Кувшиново, руководитель И.А.Кирица.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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