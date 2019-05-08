Юбилейный вечер дирижера Александра Шалыгина пройдет в Твери
14 мая в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского пройдет Юбилейный вечер дирижера, художественного руководителя духового оркестра Александра Шалыгина.
В программе принимают участие:
- Духовой оркестр Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, дирижеры А.Б. Шалыгин, Заслуженный артист России В.М.Ваш.
- Артист оркестра Московского академического музыкального театра им. К.С Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Андрей Ершов.
- Тверской брасс-бенд, руководитль А. Лошаков.
- Ансамбль образцового детского коллектива, духового оркестра "Золотой саксофон" Кувшиново, руководитель И.А.Кирица.
Начало в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU