Для отдыха в выходные и праздники туристы выбирают Тверь

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-08T16:13:03+03:00

Тверь на пятом месте по популярности у туристов Фото: Виктория ЖУКОВА

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Рейтинг старинных Городов воинской славы, популярных для отдыха в выходные и праздничные дни, составило аналитическое агентство ТурСтат.

При расчетах специалисты учитывали время основания городов и их популярность среди туристов.

По статистике самым популярным стал Великий Новгород (основанный в 859 г.). Далее идут Псков (903 г.), Брянск (985 г.), Курск (1032 г.) и Тверь (1135 г.).

В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в этих и других городах состоятся праздничные мероприятия и фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU