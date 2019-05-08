Для отдыха в выходные и праздники туристы выбирают Тверь
Областная столица заняла 5-е место по популярности среди Городов воинской славы
Тверь на пятом месте по популярности у туристовФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:
Рейтинг старинных Городов воинской славы, популярных для отдыха в выходные и праздничные дни, составило аналитическое агентство ТурСтат.
При расчетах специалисты учитывали время основания городов и их популярность среди туристов.
По статистике самым популярным стал Великий Новгород (основанный в 859 г.). Далее идут Псков (903 г.), Брянск (985 г.), Курск (1032 г.) и Тверь (1135 г.).
В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в этих и других городах состоятся праздничные мероприятия и фейерверки.
ИСТОЧНИК KP.RU