На шествии Бессмертного полка 9 мая тверские школьники пронесут Полотно Памяти

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-08T14:06:27+03:00

Шествие Бессмертного полка, в рамках которого пронесут «Полотно Памяти», начнётся в 15:00 от стелы «Тверь – город воинской славы» Фото: Ирина ТАРАСОВА

Огромное полотнище сшито детьми из сделанных ими же «солдатских платков» с именами фронтовиков

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Инициатива проведения акции «Полотно памяти» была озвучена на ежегодном слёте школьного актива более четырёх лет назад, в преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы.

В основу идеи легла знаменитая акция «Солдатский платок», которая существует во многих регионах: школьники вышивают «солдатские платки», на каждом - имя фронтовика, сшивают их между собой и проносят получившееся полотно во время шествия.

Когда об акции узнал весь город, солдатские платки стали поступать от ветеранов и жителей города. И сегодня «Полотно памяти» представляет собой четыре полотнища по 25 метров каждое. В течение двух последних лет они хранятся в гимназии № 10. Ежегодно в начале мая полотна разворачивают, оценивают их состояние и ремонтируют в случае необходимости. В этом году в реставрации полотна принимают участие ученики 6-9 классов.

Шествие Бессмертного полка, в рамках которого школьники пронесут «Полотно Памяти», начнётся 9 мая в 15:00 от стелы «Тверь – город воинской славы». Полк пройдёт до Обелиска Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU