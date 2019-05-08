Житель Твери заплатит штраф за избиение жены

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-08T15:27:56+03:00

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Инцидент произошел в одной из квартир Московского района Твери. Супруги спорили из-за продажи автомобиля, когда словесный конфликт перешел в рукоприкладство.

Мужчина два раза ударил жену по лицу и один раз ногой по спине. Но этого ему показалось мало и вечером того же дня он продолжил избивать женщину.

Потерпевшая получила еще один удар ногой по лицу, а также один умышленный удар головой по лицу и один удар рукой по груди.

За нанесение телесных повреждений мужчина понесет административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU