Житель Твери заплатит штраф за избиение жены
Так решил Московский районный суд
За избиение жены мужчина заплатит 5 тысяч рублейФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в одной из квартир Московского района Твери. Супруги спорили из-за продажи автомобиля, когда словесный конфликт перешел в рукоприкладство.
Мужчина два раза ударил жену по лицу и один раз ногой по спине. Но этого ему показалось мало и вечером того же дня он продолжил избивать женщину.
Потерпевшая получила еще один удар ногой по лицу, а также один умышленный удар головой по лицу и один удар рукой по груди.
За нанесение телесных повреждений мужчина понесет административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU