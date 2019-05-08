2019-05-08T15:27:56+03:00
Общество

Житель Твери заплатит штраф за избиение жены

Так решил Московский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За избиение жены мужчина заплатит 5 тысяч рублейЗа избиение жены мужчина заплатит 5 тысяч рублейФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в одной из квартир Московского района Твери. Супруги спорили из-за продажи автомобиля, когда словесный конфликт перешел в рукоприкладство.

Мужчина два раза ударил жену по лицу и один раз ногой по спине. Но этого ему показалось мало и вечером того же дня он продолжил избивать женщину.

Потерпевшая получила еще один удар ногой по лицу, а также один умышленный удар головой по лицу и один удар рукой по груди.

За нанесение телесных повреждений мужчина понесет административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклист из Тверской области оказался в больнице из-за собственной неосторожности
В Твери наградили победителей фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны»
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Для отдыха в выходные и праздники туристы выбирают Тверь
9 мая в Городском саду Твери будут танцевать танго
Бешеная лиса пришла во двор частного дома в Кашинском районе Тверской области
Редакция тверской "Комсомолки" в пятый раз вывесила знамя Победы
Юбилейный вечер дирижера Александра Шалыгина пройдет в Твери
На шествии Бессмертного полка 9 мая тверские школьники пронесут Полотно Памяти
Дачу петербурженки ограбили в Тверской области
В Твери из большегруза украли инструменты и запчасти
Качели на бульваре Радищева в Твери не выдержали нагрузки