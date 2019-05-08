Дачу петербурженки ограбили в Тверской области
Сообщение о пропаже имущества из дачного дома поступило в дежурную часть МО МВД России «Бежецкий» от 33-летней жительницы Санкт-Петербурга.
Выехав на место, оперативники установили, что злоумышленник разбил окно, проник в дом и похитил имущество. Полицейские опросили местных жителей и соседей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 38-летний житель Бежецкого района.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU