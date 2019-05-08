2019-05-08T13:37:18+03:00
Происшествия

Дачу петербурженки ограбили в Тверской области

Ущерб составил более 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Бежецка обокрал дачу петербурженкиЖитель Бежецка обокрал дачу петербурженкиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сообщение о пропаже имущества из дачного дома поступило в дежурную часть МО МВД России «Бежецкий» от 33-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Выехав на место, оперативники установили, что злоумышленник разбил окно, проник в дом и похитил имущество. Полицейские опросили местных жителей и соседей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 38-летний житель Бежецкого района.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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