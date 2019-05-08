В Твери из большегруза украли инструменты и запчасти
Сообщение о краже инструментов и комплектующих запчастей с большегруза поступило в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери от 29-летнего местного жителя.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных свидетелей, обследовали территорию. В ходе разбирательства оперативники выяснили, что злоумышленник снял детали и скрылся на легковом автомобиле.
На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, вводился спецплан «Перехват».
Автомобиль остановили на улице Большевиков. За рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину задержали, он дал признательные показания. При осмотре транспортного средства была найдена часть похищенных деталей.
За кражу мужчина может отправиться в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU