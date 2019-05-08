2019-05-08T13:24:32+03:00
Происшествия

В Твери из большегруза украли инструменты и запчасти

Ущерб составил 80 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину арестовали за кражу запчастейМужчину арестовали за кражу запчастейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сообщение о краже инструментов и комплектующих запчастей с большегруза поступило в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери от 29-летнего местного жителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных свидетелей, обследовали территорию. В ходе разбирательства оперативники выяснили, что злоумышленник снял детали и скрылся на легковом автомобиле.

На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, вводился спецплан «Перехват».

Автомобиль остановили на улице Большевиков. За рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину задержали, он дал признательные показания. При осмотре транспортного средства была найдена часть похищенных деталей.

За кражу мужчина может отправиться в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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