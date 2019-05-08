2019-05-08T13:01:53+03:00
Общество

Более тысячи жителей Тверской области с начала года признаны предпенсионерами

Они имеют право на определённые льготы, установленные федеральным и региональным законодательством
Виктория ТУШКОВА
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"Предпенсионеры" - люди, которым до пенсии осталось не более пяти лет"Предпенсионеры" - люди, которым до пенсии осталось не более пяти летФото: Михаил ФРОЛОВ
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В тверском отделении Пенсионного фонда напоминают, что с 2019 года люди, которым до пенсии по старости (в том числе досрочной) осталось не более пяти лет, имеют право на федеральные и региональные льготы (налоговые, по диспансеризации, усиленной гарантии сохранения рабочего места, и прочие). Такую категорию граждан теперь называют "предпенсионерами".

Чтобы стать получателем льгот, необходимо оформить справку об отнесении себя к предпенсионной категории. Справку можно заказать в личном кабинете на сайте ПФР, в разделе «Пенсии». Граждане также вправе обратиться за получением справки в территориальные органы фонда и в офисы МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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