Более тысячи жителей Тверской области с начала года признаны предпенсионерами

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-08T13:01:53+03:00

"Предпенсионеры" - люди, которым до пенсии осталось не более пяти лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В тверском отделении Пенсионного фонда напоминают, что с 2019 года люди, которым до пенсии по старости (в том числе досрочной) осталось не более пяти лет, имеют право на федеральные и региональные льготы (налоговые, по диспансеризации, усиленной гарантии сохранения рабочего места, и прочие). Такую категорию граждан теперь называют "предпенсионерами".

Чтобы стать получателем льгот, необходимо оформить справку об отнесении себя к предпенсионной категории. Справку можно заказать в личном кабинете на сайте ПФР, в разделе «Пенсии». Граждане также вправе обратиться за получением справки в территориальные органы фонда и в офисы МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU