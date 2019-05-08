2019-05-08T13:49:49+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают стать свидетелями обвинения, чтобы помочь в расследовании

Премьера детективной истории Агаты Кристи пройдет Театре драмы
Ирина ТАРАСОВА
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Так, кто же убийца? Фото: Анастасия Чистякова, ТАТДТак, кто же убийца? Фото: Анастасия Чистякова, ТАТД
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10, 11, 12 и 19 мая жителей Твери приглашают принять участие в настоящем расследовании. Именно в эти дни на большей сцене Тверского академического театра драмы состоятся премьерные показы детективной истории «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи. Режиссёр-постановщик – Александр Павлишин.

Погружение в туманную Англию, а вместе с этим и настоящий мрачный детектив, начнется еще до входа в зал. Программки спектакля, выполненные в стиле английской газеты,где будет "опубликованы детали и обнародовано фото с места убийства", окунут пришедших в атмосферу «криминальной хроники».

Ожидаются и сюрпризы. По традиции премьерных спектаклей все желающие смогут сфотографироваться в фотозонах «Место преступления» и «Кабинет сыщика», послушать от квинтета английскую музыку начала XX века. А на самом спектакле сыграть роль присяжных, от решения которых зависит судьба подсудимого.

Напомним, по сюжету, первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс берётся за дело подозреваемого Леонарда Воула, которое кажется на первый взгляд безнадёжным. Ведь молодого человека обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, за несколько дней до смерти завещавшей ему всё своё состояние. Показания супруги главного героя ставят всех в тупик. Так, кто же убийца?..

Справки по телефонам: 8 (4822) 32-09-09; 32-22-92.

Показания супруги главного героя ставят всех в тупик. Фото: Анастасия Чистякова, ТАТД

Показания супруги главного героя ставят всех в тупик. Фото: Анастасия Чистякова, ТАТД

Дело подозреваемого Леонарда Воула на первый взгляд кажется безнадёжным. Фото: Анастасия Чистякова, ТАТД

Дело подозреваемого Леонарда Воула на первый взгляд кажется безнадёжным. Фото: Анастасия Чистякова, ТАТД

ИСТОЧНИК KP.RU

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