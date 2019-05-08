В детском санатории для больных ДЦП в Тверской области выявили нарушения санитарных норм

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-08T12:45:44+03:00

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Вышневолоцкая межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что в ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий №1 для детей с детскими церебральными параличами» площадь помещений в палатных секциях (спальнях) не соответствует нормативам, индивидуальные шкафы для верхней одежды детей установлены в коридоре здания, имеются нарушения на пищеблоке.

Межрайонным прокурором в отношении главного врача и ГБУЗ «Вышневолоцкий ПС №1 для детей с ДЦП» возбуждены дела об административном правонарушении.

Должностное лицо и санаторий привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 500 рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU