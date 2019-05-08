В детском санатории для больных ДЦП в Тверской области выявили нарушения санитарных норм
Вышневолоцкая межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что в ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий №1 для детей с детскими церебральными параличами» площадь помещений в палатных секциях (спальнях) не соответствует нормативам, индивидуальные шкафы для верхней одежды детей установлены в коридоре здания, имеются нарушения на пищеблоке.
Межрайонным прокурором в отношении главного врача и ГБУЗ «Вышневолоцкий ПС №1 для детей с ДЦП» возбуждены дела об административном правонарушении.
Должностное лицо и санаторий привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 500 рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU