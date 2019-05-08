Пенсионерка из Твери упала в автобусе и получила травмы
Женщина сама обратилась в больницу
Пассажирка автобуса получила травмыФото: Елена ВОРОБЬЕВА
Изменить размер текста:
Инцидент произошел около 14 часов дня, 7 мая, на на Комсомольском проспекте в Твери.
56-летний водитель, управляя автобусом МАЗ, начал отъезжать от остановки общественного транспорта с открытой дверью. В это время из автобуса выходила 83-летняя пенсионерка.
Женщина упала и получила травмы. Пассажирка самостоятельно обратилась в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU