Пенсионерка из Твери упала в автобусе и получила травмы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-08T12:22:39+03:00

Женщина сама обратилась в больницу

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Инцидент произошел около 14 часов дня, 7 мая, на на Комсомольском проспекте в Твери.

56-летний водитель, управляя автобусом МАЗ, начал отъезжать от остановки общественного транспорта с открытой дверью. В это время из автобуса выходила 83-летняя пенсионерка.

Женщина упала и получила травмы. Пассажирка самостоятельно обратилась в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU