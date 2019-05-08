В Твери столкнулись "Газель" и автомобиль пожарной охраны

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-08T11:46:58+03:00

На проспекте образовалась пробка Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Дима Колпашников

Изменить размер текста: A A

Утром, 8 мая, на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта произошла авария - грузовая "Газель" столкнулась с автомобилем пожарной охраны. Информацию и фото очевидцы разместили в паблике ВКонтакте "Подслушано у водителей Тверь".

Подробности аварии уточняются.

На Волоколамском проспекте образовалась пробка в обе стороны. Движение транспорта затруднено и на проспекте Победы.

Водителям стоит заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU