В Твери столкнулись "Газель" и автомобиль пожарной охраны
Авария произошла на Волоколамском проспекте
На проспекте образовалась пробка Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Дима Колпашников
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Утром, 8 мая, на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта произошла авария - грузовая "Газель" столкнулась с автомобилем пожарной охраны. Информацию и фото очевидцы разместили в паблике ВКонтакте "Подслушано у водителей Тверь".
Подробности аварии уточняются.
На Волоколамском проспекте образовалась пробка в обе стороны. Движение транспорта затруднено и на проспекте Победы.
Водителям стоит заранее планировать маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU