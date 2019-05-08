В Тверской области автомобилист сбил 80-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-08T11:32:31+03:00

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Во вторник, 7 мая, в Кимрах Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 80-летняя женщина. Авария случилась на Абрамовском проезде у дома 21А, когда на часах было 8:50. Дорожные полицейские выяснили, что 36-летний водитель Audi 80 сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу справа налево вне пешеходного перехода.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая на машине скорой помощи была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU