Водитель иномарки, лишенный прав, стал виновником ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-08T11:01:03+03:00

Один человек пострадал

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Авария произошла утром, 7 мая, на подъезде к промышленной зоне Боровлево Калининского района.

67-летний водитель, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем иномарки «Сузуки Гранд Витара», начал движение, не убедился в безопасности своего маневра и въехал в стоящий «Пежо Парнер».

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина пассажир «Пежо». Она находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в городскую больницу №6.

ИСТОЧНИК KP.RU