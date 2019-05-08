Водитель иномарки, лишенный прав, стал виновником ДТП под Тверью
Один человек пострадал
Водитель без прав спровоцировал авариюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 7 мая, на подъезде к промышленной зоне Боровлево Калининского района.
67-летний водитель, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем иномарки «Сузуки Гранд Витара», начал движение, не убедился в безопасности своего маневра и въехал в стоящий «Пежо Парнер».
В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина пассажир «Пежо». Она находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в городскую больницу №6.
ИСТОЧНИК KP.RU