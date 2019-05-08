В Тверской области будут судить двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-08T10:42:26+03:00

Одному из них до конца срока оставался месяц

Изменить размер текста: A A

Бологовской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух молодых людей, совершивших побег из колонии-поселения.

По версии следствия, в феврале 2019 года двое осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Тверской области, после употребления спиртного, решили совершить побег из исправительного учреждения. Одному из беглецов оставалось отсидеть в тюрьме один месяц.

Заключенные вступили в преступный сговор, угнали автомобиль одного из сотрудников и самовольно покинули территорию колонии-поселения.

Их задержали сотрудники Росгвардии. По двум статьям УК РФ за побег и угон транспортного средства по предварительному сговору им грозит новый срок. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 и до 7 лет соответственно.

Уголовное дело направлено в Бологовский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU