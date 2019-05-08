В Тверской области ожидается сильный ливень

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-08T09:32:09+03:00

Об этом предупредили в МЧС

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Днем, 8 мая, в отдельных районах Тверской области пройдет сильный дождь. Экстренное предупреждение об этом опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Что касается температуры воздуха, то в течение дня произойдет небольшое похолодание. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +3.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU