В Тверской области ожидается сильный ливень
Об этом предупредили в МЧС
На Тверь обрушится дождьФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Днем, 8 мая, в отдельных районах Тверской области пройдет сильный дождь. Экстренное предупреждение об этом опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Что касается температуры воздуха, то в течение дня произойдет небольшое похолодание. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +3.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU