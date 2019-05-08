В Тверской области к работе в полях допущено 2,5 тысячи единиц техники

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-08T08:46:52+03:00

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В рамках подготовки к весенне-полевым работам специалисты Гостехнадзора Тверской области провели технический осмотр сельхозтехники. Было проверено более 2900 самоходных машин и прицепов. К дальнейшей эксплуатации допущено около 2500 единиц техники.

Помимо технического состояния машин инспекторы проверили у водителей и механизаторов наличие необходимой квалификации и допуска к управлению машинами.

Отметим, что весенняя посевная кампания продолжается. В настоящее время яровой сев сельскохозяйственных культур в Верхневолжье выполнен на площади порядка 18 тыс. га. Планируется, что зерном, многолетними травами и овощами в регионе в 2019 году засеют 147,8 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU