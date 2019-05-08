В День Победы троллейбусы не будут ходить в Заволжский район Твери

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-08T09:51:15+03:00

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В День Победы 9 мая на время проведения праздничных мероприятий и перекрытий улиц Твери изменится схема движения общественного транспорта.

Троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

№2: до 16 часов – «Железнодорожный вокзал – троллейбусный парк» и «б-р Профсоюзов – Цирк», после 16 часов по обычному маршруту.

№3: в течение всего дня – «ул. Левитана – троллейбусный парк» и «б-р Профсоюзов – Цирк»;

№7: до 16 часов – «микрорайон Южный – троллейбусный парк», после 16 часов по обычному маршруту.

Автобусы в период перекрытия движения будет двигаться по следующим схемам:

Автобус №5: ул. Зелёная – б-р Профсоюзов – ул. Строителей – ул. Б. Полевого – ул. Маршала Конева – Комсомольская пл. – пр-т Калинина – ул. Спартака – пл. Капошвара – пр-т Победы – Волоколамский пр-т – Смоленский пер. – ул. Вагжанова – пл. Гагарина – Московское ш. – Химинститут.

Автобус №20: Мигалово – пр-т 50 лет Октября – пр-т Ленина – пр-т Калинина – 1-я городская больница – Беляковский пер. – ул. Брагина (обратно – ул. Бебеля) – Тверская пл. – Тверской пр-т – пл. Капошвара – пр-т Победы – Волоколамский пр-т – Смоленский пер. – ул. Вагжанова – пл. Гагарина – ул. Индустриальная – Энергоремонт.

Автобус №31: Мамулино – ул. Оснабрюкская – Волоколамское ш. – ТЦ «Глобус» – Октябрьский пр-т – Волоколамский пр-т – пр-т Победы – пл. Капошвара – Тверской пр-т – Речной вокзал – ул. Горького – Петербургское ш. – Вагонзавод – ДСК – Областная больница – Перинатальный центр; с 8-00 до 12-00 и с 15-00 до 16-00 – через Восточный мост.

Автобус №41: Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина – Восточный мост – Речной вокзал – ул. Горького – Петербургское ш. – Вагонзавод – пл. Конституции – ул. Паши Савельевой – з-д «Центросвар».

Автобусный маршрут №104 будет укорочен до Речного вокзала (Речной вокзал – пос. Металлистов).

Автобусный маршрут №154 до 16 часов разделяется на две части. Половина машин будет работать на участке «Лебедево – Волоколамское ш. – Окружная дорога – пр-т 50 лет Октября – пр-т Ленина – пр-т Калинина – 1-я городская больница – Беляковский пер. – ул. Брагина (обратно – ул. Бебеля) – Цирк», другая половина – на участке «Речной вокзал – ул. Горького – Петербургское ш. – Вагонзавод – ДСК – Областная больница – отель «Тверь» – Окружная дорога – Дмитрово-Черкассы».

После 16 часов все автобусы №154 будут следовать по маршруту: Лебедево – пр-т 50 лет Октября – пр-т Ленина – пр-т Калинина – 1-я городская больница – Беляковский пер. – ул. Брагина (обратно – ул. Бебеля) – цирк – Староволжский мост –Петербургское ш. – Вагонзавод – ДСК – Областная больница – отель «Тверь» – Окружная дорога – Дмитрово – Черкассы».

Автобусы № 30 и 36 на время перекрытия движения через Нововолжский мост (с 8 до 12 и с 15 до 16 часов) будут следовать через Восточный мост.

Автобусы маршрутов № 1, 33, 56 будут работать без изменений маршрута.

Коммерческим перевозчикам на период проведения праздничных мероприятий рекомендовано изменить маршруты движения в соответствии с установленными временными дорожными знаками. Движение автобусных маршрутов №№ 6, 7, 9, 14, 51, 204, 205, 208, 222, 228 будет осуществляться от остановочных пунктов «улица Новоторжская» и «Речной вокзал». Автобусные маршруты № 12 и № 55 будут осуществлять движение через Восточный мост (ул. Орджоникидзе – пл. Гагарина – Восточный мост – ул. Туполева).

Движение автобусного маршрута № 24 будет перенесено с ул. Советской и ул. Софьи Перовской на ул. Новоторжская – ул. Бебеля (ул. Брагина).

Автобус № 211 будет следовать по маршруту: Мигалово – пр-т 50 лет Октября – пр-т Ленина – пр-т Калинина – ул. Бебеля (ул. Брагина) – ул. Новоторжская – Тверской проспект – площадь Капошвара – проспект Победы – Волоколамский проспект – Смоленский переулок – далее по маршруту.

Схема движения маршруток № 10, 19, 27, 33К, 35, 52, 207 не изменится. Работа коммерческого общественного транспорта будет продлена до 24 часов.

После фейерверка доехать до дома можно будет на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU