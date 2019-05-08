В одном из магазинов Тверской области торговали просроченной свининой и птицей
Продукция снята с продажи
Просроченное мясо сняли с реализацииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Внеплановая проверка прошла в одном из сетевых супермаркетов в Вышнем Волочке. Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно, продажа мяса свинины и птицы с истекшим сроком годности общим весом около 5 кг.
Продукты признаны некачественными и опасными и сняты с реализации.
По факту нарушений возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица и наложен денежный штраф. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU