В одном из магазинов Тверской области торговали просроченной свининой и птицей

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-08T08:13:54+03:00

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Внеплановая проверка прошла в одном из сетевых супермаркетов в Вышнем Волочке. Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно, продажа мяса свинины и птицы с истекшим сроком годности общим весом около 5 кг.

Продукты признаны некачественными и опасными и сняты с реализации.

По факту нарушений возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица и наложен денежный штраф. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU