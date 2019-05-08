Тверичан приглашают на фестиваль казачьей культуры в Торжке

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-08T07:55:07+03:00

В Торжке жителей познакомят с культурой и бытом казаков Фото: Тверской областной Дом народного творчества

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III областной открытый фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу» откроется 18 мая в Торжке в Доме народного творчества.

Организаторами выступили комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, администрация города Торжка при содействии Тверского Отдельского казачьего общества.

Участники и гости фестиваля смогут продемонстрировать свои умения в фланкировке и рубке шашкой, отведать кашу с полевой кухни и познакомиться с изделиями народных мастеров.

Заезд участников в 9.00. С 10 часов утра начнут работать интерактивные площадки перед городским Домом культуры.

Торжественное открытие и гала-концерт начнутся в 11.30.

ИСТОЧНИК KP.RU