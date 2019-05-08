Тверичан приглашают на фестиваль казачьей культуры в Торжке
III областной открытый фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу» откроется 18 мая в Торжке в Доме народного творчества.
Организаторами выступили комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, администрация города Торжка при содействии Тверского Отдельского казачьего общества.
Участники и гости фестиваля смогут продемонстрировать свои умения в фланкировке и рубке шашкой, отведать кашу с полевой кухни и познакомиться с изделиями народных мастеров.
Заезд участников в 9.00. С 10 часов утра начнут работать интерактивные площадки перед городским Домом культуры.
Торжественное открытие и гала-концерт начнутся в 11.30.
ИСТОЧНИК KP.RU