После фейерверка автобусы и троллейбусы будут развозить по домам жителей Твери

СЕГОДНЯ 21:39 2019-05-07T21:39:56+03:00

Транспорт будет ждать на улице Бебеля, Тверской площади и и площади Мира

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В День Победы, 9 мая, после праздничного фейерверка, запланированного на 22:00 (залпы прозвучат у Обелиска), жителей города будут ожидать 5 троллейбусов и 9 автобусов - сообщает городская администрация.

Три троллейбуса будут готовы доставить горожан и гостей Твери от улицы Бебеля в Первомайский. Ещё два – от Тверской площади в «Южный».

С Тверской площади на автобусах можно будет доехать до посёлка Химиниститута, Мамулино и по маршруту «ж/д вокзал – ЦРБ» (по 1 машине).

От улицы Бебеля – горожан отвезут в Мигалово (2 машины).

От площади Мира – на «Центросвар» и в Сахарово (по 2 машины).

ИСТОЧНИК KP.RU