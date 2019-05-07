2019-05-07T20:36:08+03:00
Общество

Ветераны Тверской области получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

На эти цели из регионального бюджета выделено 27,5 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветераны Тверской области получили по 10 тысяч рублей ко Дню ПобедыВетераны Тверской области получили по 10 тысяч рублей ко Дню ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Единовременную выплату к Дню Победы получили 2664 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие на территории Тверской области, ещё более 30 человек получат деньги в ближайшее время.

Отметим, что в сравнении с прошлым годом, сумма выплаты была увеличена вдвое – с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. На эти цели из регионального бюджета было выделено 27,5 млн. рублей.

Напомним, что выплату получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также жители региона, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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