2019-05-07T20:24:47+03:00
Общество

За пять лет в Тверской области планируют открыть 7 новых школ и 13 детских садов

Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые сады появятся к 2021 годуНовые сады появятся к 2021 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Уже в этом году состоится открытие школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери, школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности».

Школа на 1224 места должна появиться и в микрорайоне «Радужный», еще 1500 школьников сядут за парты новой школы в Центральном и 1224 - в Московском районе города.

Что касается детских садов, то в ближайшие два года запланировано строительство 4 учреждений для дошкольников в Твери (в том числе, в микрорайоне «Южный» и на ул. Планерная), по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района.

На строительство в бюджете заложено 1,4 млрд. рублей из региональной и федеральной казны.

Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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