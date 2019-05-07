2019-05-07T18:00:00+03:00
Звезды

Онлайн-встреча с детским писателем Анной Доброчасовой состоится в Твери

Серию телемостов с популярными писателями организует Тверская областная библиотека имени Горького
Виктория ТУШКОВА
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Встреча состоится в деловом информационном центре «Горьковки»Встреча состоится в деловом информационном центре «Горьковки»Фото: Евгения ГУСЕВА
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17 мая в рамках издательско-библиотечного проекта «#Литмост» в деловом информационном центре «Горьковки» состоится онлайн-встреча с детским писателем и художником Анной Доброчасовой. «#Литмост» - проект, который позволяет современным авторам в формате телемоста выходить на связь с библиотеками страны и общаться с читателями.

Библиотека имени Горького сообщает, что во время предстоящей встречи писатель Анна Доброчасова пообщается с читателями, ответит на интересующие вопросы, а также презентует свою новую книгу «Переполох в семье Грушиных, или В ожидании «Малька»». Это уже второй сборник рассказов о смешных приключениях Вовки и его младшей сестры Сони.

Встреча начнётся в в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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