Онлайн-встреча с детским писателем Анной Доброчасовой состоится в Твери

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-07T18:00:00+03:00

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17 мая в рамках издательско-библиотечного проекта «#Литмост» в деловом информационном центре «Горьковки» состоится онлайн-встреча с детским писателем и художником Анной Доброчасовой. «#Литмост» - проект, который позволяет современным авторам в формате телемоста выходить на связь с библиотеками страны и общаться с читателями.

Библиотека имени Горького сообщает, что во время предстоящей встречи писатель Анна Доброчасова пообщается с читателями, ответит на интересующие вопросы, а также презентует свою новую книгу «Переполох в семье Грушиных, или В ожидании «Малька»». Это уже второй сборник рассказов о смешных приключениях Вовки и его младшей сестры Сони.

Встреча начнётся в в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU