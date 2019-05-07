2019-05-07T18:44:16+03:00
Общество

Уклонист от армии предстанет перед судом в Твери

Молодой человек проигнорировал три повестки в военный комиссариат
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери будут судить уклониста от армииВ Твери будут судить уклониста от армииФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Согласно материалам уголовного дела, молодой человек был признан годным к военной службе в Сухопутных войсках РФ. Будучи осведомленным о том, что он подлежит призыву в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года, он умышленно уклонялся от службы в армии.

Без уважительных причин призывник не явился по повесткам в военный комиссариат Твери для прохождения подготовительных мероприятий и отправки к месту прохождения военной службы, пояснили в пресс-службе Заволжского районного суда.

За уклонение от службы в армии, тверичанин предстанет перед судом. По ч.1 статьи 328 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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