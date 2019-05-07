Из-за пяти тысяч рублей житель Тверской области может провести в тюрьме два года

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-07T17:07:27+03:00

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К полицейским Селижарово Тверской области с заявлением о краже обратилась 23-летняя местная жительница. Ущерб она оценила в пять тысяч рублей.

Во время разбирательств полицейские выяснили, что в день преступления женщина распивала алкоголь с компании малознакомым мужчиной. Как мужчина ушел, потерпевшая свой телефон найти не смогла. После проведения оперативных мероприятий был задержан 20-летний безработный подозреваемый. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что телефон продал, а деньги потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU