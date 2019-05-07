2019-05-07T16:03:46+03:00
Общество

Жителей Твери и области беспокоит тема вакцинации против кори, краснухи и свинки

Региональный Роспотребнадзор отчитался об итогах горячей линии по вакцинопрофилактике
Виктория ТУШКОВА
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Больше всего спрашивали про вакцинацию против кори, краснухи и эпидемического паротитаБольше всего спрашивали про вакцинацию против кори, краснухи и эпидемического паротитаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 15 по 29 апреля в управлении Роспотребнадзора по Тверской области работала горячая телефонная линия по вопросам вакцинопофилактики. На неё поступило 93 обращения. Больше всего (более 32%) из них касались иммунизации против кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки).

Так же звонившие задавали вопросы, связанные с вакцинацией в рамках Национального календаря профилактических прививок и др. Специалисты регионального Роспотребнадзора сообщает, что по всем обращениям были даны подробные консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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