Пропавшего в Тверском регионе подростка нашли живым во Владимирской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-07T15:38:59+03:00

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Сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок пропал, поступило в следственный отдел регионального СК России 5 мая. 15-летний подросток ушел из дома своих родственников в городе Кашин.

В течение нескольких дней в регионе проводились поисковые мероприятия, опрос свидетелей и установление возможного местонахождения мальчика.

Ночью 7 мая подросток был найден сотрудниками правоохранительных органов на территории Владимирской области. В ближайшее время его доставят к следователю СК для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU