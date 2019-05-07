Пропавшего в Тверском регионе подростка нашли живым во Владимирской области
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Пропавший подросток найден живымФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:
Сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок пропал, поступило в следственный отдел регионального СК России 5 мая. 15-летний подросток ушел из дома своих родственников в городе Кашин.
В течение нескольких дней в регионе проводились поисковые мероприятия, опрос свидетелей и установление возможного местонахождения мальчика.
Ночью 7 мая подросток был найден сотрудниками правоохранительных органов на территории Владимирской области. В ближайшее время его доставят к следователю СК для установления всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU