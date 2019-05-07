2019-05-07T15:38:59+03:00
Общество

Пропавшего в Тверском регионе подростка нашли живым во Владимирской области

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший подросток найден живымПропавший подросток найден живымФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок пропал, поступило в следственный отдел регионального СК России 5 мая. 15-летний подросток ушел из дома своих родственников в городе Кашин.

В течение нескольких дней в регионе проводились поисковые мероприятия, опрос свидетелей и установление возможного местонахождения мальчика.

Ночью 7 мая подросток был найден сотрудниками правоохранительных органов на территории Владимирской области. В ближайшее время его доставят к следователю СК для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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