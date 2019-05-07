2019-05-07T15:23:41+03:00
Общество

За период майских праздников гаишники поймали 137 пьяных водителей в Тверской области

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги праздничного "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поймали 137 пьяных водителейВ Тверской области поймали 137 пьяных водителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В период с 30 апреля по 5 мая на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По итогам рейда 137 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них 14 нарушителей были остановлены непосредственно в областной столице. 7 водителей повторно "попались" за езду в пьяном виде.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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