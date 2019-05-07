В Твери поймали распространителя наркотиков

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-07T15:07:51+03:00

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Подозреваемого в распространении запрещенных веществ задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками МО МВД России «Торжокский» на одной из улиц в Заволжском районе Твери.

При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины 18 свёртков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. По данным исследования ЭКЦ УМВД, изъятое является сильнодействующим наркотическим средством массой более 33 грамм.

По данным оперативников, мужчина распространял наркотик бесконтактным способом посредством «закладок» на территории Твери.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. За хранение и сбыт партии наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит более 10 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU