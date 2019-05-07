2019-05-07T14:55:01+03:00
Общество

На сайте ООО «Тверская генерация» создана страница под названием «Бессмертный полк»

На странице сотрудники компании рассказывают о своих родных, тех благодаря кому мы живем.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Шествие "Бессмертный полк" в ТвериШествие "Бессмертный полк" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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«Тверская генерация» предлагаем принять участие тверитянам, чьи родственники и близкие помогали создавать и восстановить энергетику нашего города, благодаря кому мы живем.

Считанные дни остались до самого главного праздника страны – Дня Победы. 9 мая тверитяне вместе со всей Россией выйдут с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны в рядах «Бессмертного полка». За каждой фотографией слова нынешнего поколения: «Я помню, я горжусь». Среди тысячи фотографий будут и энергетики. Это те люди, которые в тяжелое военное время обеспечивали энергией Калинина.

На сайте ООО «Тверская генерация» создан раздел под названием «Бессмертный полк» https://tvgen.ru/polk, где сотрудники компании рассказывают о своих родных, тех благодаря кому мы живем.

«Тверская генерация» предлагаем принять участие гражданам, чьи родственники помогали создавать и восстановить энергетику нашего города. Для этого нужно отправить фотографию и биографию своих родных, на адрес электронной почты goryshnyaya@tvgen.ru и мы расскажем о ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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