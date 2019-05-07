На сайте ООО «Тверская генерация» создана страница под названием «Бессмертный полк»
«Тверская генерация» предлагаем принять участие тверитянам, чьи родственники и близкие помогали создавать и восстановить энергетику нашего города, благодаря кому мы живем.
Считанные дни остались до самого главного праздника страны – Дня Победы. 9 мая тверитяне вместе со всей Россией выйдут с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны в рядах «Бессмертного полка». За каждой фотографией слова нынешнего поколения: «Я помню, я горжусь». Среди тысячи фотографий будут и энергетики. Это те люди, которые в тяжелое военное время обеспечивали энергией Калинина.
На сайте ООО «Тверская генерация» создан раздел под названием «Бессмертный полк» https://tvgen.ru/polk, где сотрудники компании рассказывают о своих родных, тех благодаря кому мы живем.
«Тверская генерация» предлагаем принять участие гражданам, чьи родственники помогали создавать и восстановить энергетику нашего города. Для этого нужно отправить фотографию и биографию своих родных, на адрес электронной почты goryshnyaya@tvgen.ru и мы расскажем о ваших близких.
ИСТОЧНИК KP.RU